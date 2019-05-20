Фотошоп наносит удар по самооценке
Американская психологическая ассоциация рассказала о вреде, которое оказывает на самооценку девочек лицезрение обработанных в фотошопе фотографий молодых женщин, которые на обложках выглядят худыми и с чистой кожей.
Журнал Glamour провел независимый общенациональный опрос 1000 женщин. Их спрашивали:
- Что Вы думаете на счет измененных картинок и изображений вокруг вас?
- Здорово ли это, когда люди исправляют свои фотографии?
- И нормально ли для журналов или рекламных компаний?
Обработав поступившие ответы, психологи пришли к заключению, что почти 60 % чувствуют себя "дурнушками" на фоне "женщин с обложек" и хотят изменить свою внешность.
23 % женщин в возрасте от 25 до 29 и 41% возрасте от 18 до 24 лет мечтают о пластической операции.
Петиция с требованием публиковать на обложках журналов только настоящих, "неподдельных" людей, составленная в адрес журнала "Seventeen" собрала уже более 50 тысяч подписей.
Читайте также:
Повышаем самооценку — полезные советы
Ученые: женская самооценка зависит от внешнего вида
Адекватная самооценка: Как ее выработать
Фото: fotowebcafe. ru