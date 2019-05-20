Американская психологическая ассоциация рассказала о вреде, которое оказывает на самооценку девочек лицезрение обработанных в фотошопе фотографий молодых женщин, которые на обложках выглядят худыми и с чистой кожей.

Журнал Glamour провел независимый общенациональный опрос 1000 женщин. Их спрашивали:

Что Вы думаете на счет измененных картинок и изображений вокруг вас?

Здорово ли это, когда люди исправляют свои фотографии?

И нормально ли для журналов или рекламных компаний?

Обработав поступившие ответы, психологи пришли к заключению, что почти 60 % чувствуют себя "дурнушками" на фоне "женщин с обложек" и хотят изменить свою внешность.

23 % женщин в возрасте от 25 до 29 и 41% возрасте от 18 до 24 лет мечтают о пластической операции.

Петиция с требованием публиковать на обложках журналов только настоящих, "неподдельных" людей, составленная в адрес журнала "Seventeen" собрала уже более 50 тысяч подписей.

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Фото: fotowebcafe. ru