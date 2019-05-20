Тревожность и депрессивные состояния различной степени тяжести все чаще поражают жителей мегаполисов. Над созданием эффективных лекарств трудятся исследовательские лаборатории по всему миру.

Группа ученых из США заявила, что готова начать выпуск лекарств, способных победить депрессию и ряд психических заболеваний. Основным компонентом препарата станет молочко колорадской жабы.

Проведя серию экспериментов, ученые пришли к выводу, что содержащийся в нем компонент 5-MeO-DMT обладает особыми психоактивными свойствами.

Вдыхание паров, выделяемых при нагревании жабьих выделений положительно воздействует на психологическое состояние человека. Этот вывод ученых подтвердил эксперимент с участием группы добровольцев. У вдыхавших вещество людей уровень тревожности снизился на 39%, стресса — на 27, а депрессии — на 18.

При повторном эксперименте эта же группа "испытателей" показала более впечатляющий результат: тревожность — минус 56%, стресс — 48%, депрессия — 68%.

Ульем Хопкинс, один из авторов открытия, не исключает возможность того, что в ближайшем будущем ароматические свечи с экстрактом жабьего молочка, помогающие избавиться от депрессии, появятся на прилавках аптек.

Читайте также:

Найден простой способ борьбы с депрессией

Ультразвуковая терапия поможет вылечить депрессию

Депрессия: как отличить модную хандру от болезни

Фото: fotowebcafe. ru