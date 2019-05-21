Сочетание умеренных физических упражнений и использование компьютера может уменьшить потерю памяти у людей старше 70 лет. К такому выводу пришли исследователи из клиники Майо.

Йонас Геда, врач из клиники Майо в Аризоне, член Американской академии неврологии и его команда изучили 926 человек в возрасте 70 и 93 в г. Олмстед Каунти, штат Миннесота. Каждый участник ответил на вопросы анкеты, касающиеся использования ими компьютера и физических упражнений в течение прошлого года.

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Затем в исследовании были проанализировано наличие у них когнитивных нарушений.

Из людей, которые не пользовались компьютером и не имели физических нагрузок у 20,1 % были нормальные познания, в то время как в 37,6 % случаев появились когнитивные нарушения.

В другой группе - тех, делает физкультуру и использует компьютер - 36 % отличались сохранными памятью и мышлением и только 18,3 % показали некоторое когнитивное снижение.

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Говоря о различных типах упражнений люди сообщали об умеренных физических нагрузках - быстрая ходьба, пеший туризм и аэробика - в сочетании с компьютером. Такие умеренные нагрузки давали большее преимущество по сравнению с энергичными.

Фото: kick.media