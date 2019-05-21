Влияние новейших компьютерных технологий на различные аспекты жизни современного человека являются признаками пристального внимания специалистов в разных областях. Врачи, неврологи, физиологи и психологи бьют тревогу: Интернет все чаще заменяет людям личное общение, а использование гаджетов, в частности мобильных телефонов, негативно сказывается на функционировании организма.

Очередное исследование британских ученых — "Национальное обследование сексуальных отношений и образа жизни" — в котором приняли участие более 34 тысяч человек по всему миру, показало, что более 50% людей считают, что в последние годы в их жизни стало слишком мало удовольствий.

Читайте также: Как смартфоны разрушают семьи

Кроме того, проведенный опрос выявил прямую зависимость снижения сексуальной активности от Интернета и, в частности, социальных сетей.

Как показали результаты, люди старше 25 лет, которые долгое время живут вместе, занимаются сексом реже одного раза в неделю.

В среднем лишь 13,2 % женщин — участниц отметили, что имеют более 10 контактов в месяц. У мужчин этот показатель — 14,4 %.

Кей Виллинс, один из авторов исследования, считает, что причина — в стирании границы между "общественным миром и личной жизнью".

Читайте также: Чем опасна зависимость от гаджетов?

"Именно такая тенденция наблюдается из-за чрезмерного использования мобильных телефонов", — подчеркивает эксперт "The Guardian".

Фото: yandex.ru/clck