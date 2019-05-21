Считается, что люди часто тратят деньги не потому, что им нужна какая-то определенная вещь, а чтобы почувствовать себя счастливым. Якобы в момент покупки активно начинает вырабатываться гормон радости — серотонин.

Ученые университета из Сан — Франциско провели исследование того, насколько шоппинг на самом деле способен сделать человека счастливым. Они опросили около двухсот женщин и мужчин от 19 до 50 лет. Вопрос респондентам задавался один: "Как чувствовали вы себя после того, как совершали покупки?"

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Шопинг без нервов. Рекомендации

Как оказалось, радость тех, кто тратил деньги на одежду, украшения и технику — как это чаще всего делают шопоголики — была весьма недолгой. Многие (примерно 67%) признались, что в течение пары дней вообще забыли о покупке.

А вот люди, приобретавшие билеты в театр, туристические путевки или даже поужинавшие в дорогих ресторанах в почти 90% случаев сохранили приятные воспоминания о "приобретении" на длительное время.

Автор исследования, доцент кафедры психологии, Райан Хауэлл так объясняет выявленную закономерность: "Чудесные переживания, связанные с временем после совершения покупки, во втором случае, надолго остаются в памяти. А вот приобретение очередной вещи, как правило, приводит к сравнениям: человеку нравится (доставляет удовольствие) купленный телефон ровно до того момента, пока он не увидит более новую модель".

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Фото: yandex.ru/clck