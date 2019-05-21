Ученые университета штата Огайо (США) опубликовали результаты очередного проведенного ими исследования в области психологии. На этот раз была сделана попытка объяснить странную — на первый взгляд — любовь современных зрителей к фильмам с грустным или даже трагическим сценарием.

361 студенту колледжа показали фильм "Искупление", снятом по роману Иэна Макьюэна. Основа сюжета — история двух влюбленных, разлученных войной и погибших.

До просмотра фильма ребятам задавали несколько вопросов, на предмет того, насколько они довольны своей жизнью. А после попросили оценить, насколько им понравилась картина, и заставила ли она задуматься о себе, своих целях, своих отношениях и о жизни в целом.

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Как отмечает доктор наук Сильвия Кнобах-Вестервик, ведущий автор исследования, ответы показали, что "люди используют кинотрагедии как способ поразмышлять о важных отношениях в своей собственной жизни. А "примеряя на себя" ситуации, в которых оказываются герои, понять, что в их жизни все ровно, стабильно и, в целом, неплохо".

По завершению исследования, ученые пришли к выводу, что трагедии, как кино- и литературный жанр так популярны среди зрителей, несмотря на печаль, которую они вызывают, именно потому, что помогают оценить свои собственные обстоятельства, как в целом благоприятные. Отсюда и ощущение счастья после просмотра кинофильма.

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Странные факты о счастье

Фото: greaterseattleonthecheap. com