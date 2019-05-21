Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Family Process, то, как мужчина, недавно ставший отцом, относится к матери своего ребенка, может частично зависеть от того, какую поддержку он чувствует от нее.

Исследователи из Университета штата Огайо выяснили, что отец, впервые увидевший ребенка, склонен чувствовать себя ближе к его матери и как со-родитель, и как романтический партнер, когда он верит, что она доверяет ему, позволяет на равных заботиться о малыше.

Читайте также: Ребенок и мама эмоционально связаны

"То, как матери реагируют на желание заботиться о ребенке и заниматься его воспитанием со стороны отца, имеет большое значение. Это влияет на то, как новые папы относятся ко всей их семейной ситуации, включая его отношения с женой," — уверена Анна Олсавская, ведущий автор исследования и докторант по гуманитарным наукам в Университете штата Огайо.

"Это исследование, в котором участвовали 182 семейных пар, у которых недавно родился первенец, является одним из немногих, посвященных сложности перехода к родительству с точки зрения отцов", — говорит Сара шоп-Салливан, соавтор исследования и профессор психологии в штате Огайо. — "До сих пор взгляд отца на семейные процессы не изучался".

Читайте также: Отцы-одиночки. У них пробуждается 'материнский инстинкт'

Пары были обследованы четыре раза: когда мать находилась в третьем триместре беременности и когда ребенку было 3, 6 и 9 месяцев.

Отцы сообщили, как сильно они чувствовали, доверяет ли им жена заботу о малыше: купать, пеленать, кормить. А также насколько хорошо они чувствовали себя романтических отношениях с женой.

Результаты исследования показывают, что, там, где отца "отстраняли" от забот, отношения в семье резко ухудшались. И наоборот: разделение хлопот поровну сильно укрепляло привязанность между супругами.

Фото: rodili.ru