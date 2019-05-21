Доктор Джаж Брюер, доцент кафедры поведенческих и социальных наук и психиатрии Университета Брауна, и его команда провели исследование, в котором сравнивались программы отказа от курения.

В ходе предварительных экспериментов было выявлено, что приложения для смартфонов, которые помогают людям бросить курить, снижают активность в области мозга, которая обычно стимулируется, когда человек хочет закурить.

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В течение четырех недель группа из 33 участников использовала приложение для смартфона, основанное на осознанности, а другая (из 34 участников) использовала бесплатное приложение для отказа от курения от Национального института рака (NCI).

Цель — выяснить, возможно ли победить никотиновую зависимость без медикаментов и психологического вмешательства.

Результаты исследования опубликованы в журнале Neuropsychopharmacology .

Приложение для смартфона, с которым работала 1-я группа, включает в себя ежедневные видео и мероприятия, чтобы помочь пользователям определить свои триггеры курения, стать более осведомленными о тягах и узнать, какие методы помогают преодолеть тягу.

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А приложение NCI, с которым работала 2-я группа, помогает пользователям отслеживать триггеры курения, предоставляет вдохновляющие сообщения и отвлекает внимание, чтобы помочь пользователям справиться с тягой.

Исследовательская группа обнаружила, что участники первой группы, которые использовали приложение в течение месяца, сократили свое ежедневное потребление сигарет в среднем на 11 штук в день.

Пользователи приложения NCI также сократили потребление сигарет в среднем на 9 в день. Некоторые участники обеих групп сообщили, что к концу месяца вообще бросили курить.

Фото: clearbody. org