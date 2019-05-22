Эмоции даются человеку от рождения
Сорок пять лет назад психолог Пол Экман из Университета Калифорнии (Сан-Франциско) показал членам племени фора, живущим в Новой Гвинее, которых почти не затронула цивилизация, фотографии американцев с разным выражениями лиц.
Несмотря на то, что большинство испытуемых никогда раньше не видели белых людей, они без труда распознали
- злобу,
- счастье,
- грусть,
- отвращение,
- страх,
- удивление.
Когда Экман провел обратный эксперимент, показывая американцам фотографии фора, те также безошибочно определили все эмоции. Эксперимент Экмана, считающийся ныне классическим, убедительно подтвердил некогда предложенную Чарльзом Дарвиным идею о том, что чувства отражаются на лицах людей всех рас одинаково.
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Разделенные с другими людьми положительные эмоции повышают настроение
По Экману, эти шесть эмоций плюс презрение сами по себе врожденны и служат для того, чтобы мы быстро реагировали на обстоятельства, которые могут так или иначе на нас повлиять. Некоторые эмоциональные реакции также являются врожденными.
Так, если в вашем поле зрения внезапно что-то появится, вы испугаетесь. Но реакция на большинство эмоциональных раздражителей вырабатывается с опытом. Запах свежескошенного сена вызывает разные чувства у того, кто в беззаботном детстве проводил лето в деревне, и у того, кому пришлось немало поработать на ферме.
«После того, как подобные эмоциональные ассоциации закрепились в памяти, их очень трудно или даже невозможно изменить. Эмоции - наименее пластичная сфера сознания, - говорит Экман, но мы можем научиться их контролировать».
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Мимика и эмоции передаются по наследству
Фото: newonline.org