Сорок пять лет назад психолог Пол Экман из Университета Калифорнии (Сан-Франциско) показал членам племени фора, живущим в Новой Гвинее, которых почти не затронула цивилизация, фотографии американцев с разным выражениями лиц.

Несмотря на то, что большинство испытуемых никогда раньше не видели белых людей, они без труда распознали

злобу,

счастье,

грусть,

отвращение,

страх,

удивление.

Когда Экман провел обратный эксперимент, показывая американцам фотографии фора, те также безошибочно определили все эмоции. Эксперимент Экмана, считающийся ныне классическим, убедительно подтвердил некогда предложенную Чарльзом Дарвиным идею о том, что чувства отражаются на лицах людей всех рас одинаково.

Читайте также: Как научиться контролировать свои эмоции

Разделенные с другими людьми положительные эмоции повышают настроение

По Экману, эти шесть эмоций плюс презрение сами по себе врожденны и служат для того, чтобы мы быстро реагировали на обстоятельства, которые могут так или иначе на нас повлиять. Некоторые эмоциональные реакции также являются врожденными.

Так, если в вашем поле зрения внезапно что-то появится, вы испугаетесь. Но реакция на большинство эмоциональных раздражителей вырабатывается с опытом. Запах свежескошенного сена вызывает разные чувства у того, кто в беззаботном детстве проводил лето в деревне, и у того, кому пришлось немало поработать на ферме.

«После того, как подобные эмоциональные ассоциации закрепились в памяти, их очень трудно или даже невозможно изменить. Эмоции - наименее пластичная сфера сознания, - говорит Экман, но мы можем научиться их контролировать».

Читайте также: Откуда у человека берутся эмоции?

Мимика и эмоции передаются по наследству

Фото: newonline.org