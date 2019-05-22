Долгий сон в выходные дни плохо влияет на состояние организма в начале рабочей недели. К такому выводу пришли специалисты Чикагского университета Раша, занимающиеся исследованиями паттернов сна.

Проведенная ими серия экспериментов позволила сделать однозначные выводы:

сдвиг утреннего пробуждения в выходной день всего на 2 часа запускает процесс ухудшения памяти и увеличения времени реакции.

Именно поэтому в понедельник появляется так знакомое многим чувство утренней вялости.

"Если подобные изменения в паттернах сна будут повторяться систематически, то могут сделать вас более толстыми и более склонными к сигаретам и кофеину", — уверены экспериментаторы.

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Как пережить понедельник?



Ведущий исследователь Хелен Берджесс подчеркивает: "Сон в выходные дни — это просто процесс, с помощью которого люди меняют ход своих внутренних часов. Это не было бы проблемой, если бы не грубое пробуждение в понедельник утром".

Аналогичные процессы, кстати, происходят в организме человека при перемещении в другой часовой пояс. Но большинство из нас путешествуют крайне редко, а вот "понедельниковые" встряски — явление еженедельное.

Фото: vsedavlenie. ru