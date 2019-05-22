Более 90 процентов детей во всем мире, по данным ВОЗ, живут в районах, где воздух опасно загрязнен. То, что плохая экология напрямую связана с повышенным риском развития астмы, болезней сердца и легких, ожирения и диабета у людей всех возрастов, знают все.

Однако, как оказалось, загрязненный воздух негативно воздействует и на мозг. Особенно детский. Оно способно изменить его структуру, что отражается на психике, повышая риск расстройств поведения и настроения.

Исследователи по всему миру давно отмечают более высокие показатели психических заболеваний, задержки в обучении и развитии среди детей, растущих вблизи перегруженных автомагистралей. Однако впервые ученые Университета Цинциннати действительно увидели признаки этих изменений, используя нейровизуализацию.

Во время исследования сканировали мозг у детей, живущих в районах с неблагоприятной экологической обстановкой. Уровень метаболита у всех оказался повышен. Это дает основания в будущем прогнозировать болезнь Альцгеймера и другие заболевания мозга.

Кроме того, отмечается в отчете исследовательской группы, дети, растущие в смоговом воздухе, хуже справляются с когнитивными тестами, имеют более высокие показатели СДВГ, аутизма и других поведенческих расстройств.

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Состояние мозга зависит от экологии





Фото: blesk.cz