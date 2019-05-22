Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему помните вещи из прошлого, как будто они произошли вчера, но иногда не можете вспомнить, что вы ели на ужин вчера вечером? Согласно новому исследованию, проведенному психологами из Университета Торонто, это потому, что то, как много что-то значит для вас на самом деле, влияет на то, как вы видите это, а также как ярко вы можете вспомнить это позже.

"Мы обнаружили, что мы видим вещи, которые эмоционально возбуждают с большей ясностью, чем те, которые более обыденны", - говорит Ребекка Тодд, аспирант кафедры психологии, ведущий автор исследования, опубликованного в журнале Neuroscience . "Независимо от того, позитивны ли они - например, первый поцелуй, рождение ребенка, получение награды - или негативны, такие как травматические события, разрывы или болезненный и унизительный момент детства, который мы все носим с собой, эффект один и тот же."

"Более того, мы обнаружили, что то, насколько ярко мы воспринимаем что-то, в первую очередь предсказывает, насколько ярко мы будем помнить это позже", - говорит Тодд. "Мы называем это «эмоционально усиленной яркостью", и это похоже на фотовспышку, которая освещает событие, когда оно запечатлено для памяти."

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Фото: w-dog.ru