Люди, которые работают в плохо вентилируемых зданиях, хуже справляются с обязанностями, — утверждает доктор Уильям Фиск, профессор Калифорнийского университета.

Основанием для такого категоричного заявления стало исследование, проведенное группой ученых, членом которой он был.

Отправной точкой экспериментов стало то, что люди хорошо себя чувствуют в среде, где есть гораздо больше кислорода (его мы вдыхаем), чем CO2 (побочный продукт нашего дыхания, который мы выдыхаем), который оказывает негативное воздействие на мозг, "затуманивая" его.

Насколько это воздействие сильное, исследователи проверяли очень простым способом: в офисном помещении постепенно искусственно повышали уровень СО2. Участникам предлагалось выполнять свои обычные рабочие задачи. Как оказалось, чем больше становилось углекислого газа, тем хуже люди справлялись с заданиями.

В течение шести дней Гарвардский университет играл с уровнями CO2 в разных офисах. И везде результат оказывался примерно одинаковым.

"Мы видели значительные улучшения, когда люди дышали воздухом лучшего качества", — говорит доктор Джозеф Аллен, который возглавлял это исследование. — "Другими словами, улучшение качества воздуха приводит к улучшению когнитивных функций работников умственного труда".

То есть, чтобы действительно оптимизировать пространство для рабочих, компании должны инвестировать средства в хорошие вентиляционные системы.

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В офисе: Скрытые враги здоровья

Фото: r16.ru