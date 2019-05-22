Психологи Кристина Ма-Келламс и Джим Бласкович провели исследование того, как деньги влияют на способность человека к сопереживанию. Опытной площадкой стал Калифорнийский университет в Санта-Барбаре.

49 студентам предложиили посмотреть два видео, где люди обсуждают то, что они недавно пережили, а затем испытуемые должны были сделать вывод, что эти люди чувствуют. Половине из них сказали, что если они ответят точно, то получат $100 в конце учебной четверти. Другой половине сказали, что они "зарабатывают очки в игре", которая в конечном итоге может привести к финансовому призу.

Участники, которым непосредственно предлагали денежные стимулы были менее точны в своих оценках, чем те, которые играли за очки.



В другой группе из 123 студентов, процедура была аналогичной, за исключением финансовых стимулов.

Половине из них сказали, что участники, которые наиболее точно будут судить об эмоциях людей из видео получит подарочную карту на $40. Остальным не были предложены никакие стимулы.

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Почему эмпатия нужна и важна

"Когда мы предложили испытуемым денежное вознаграждение за точное определение эмоций других людей, их способность делать точные выводы снизилась по отношению к лицам, которым не предлагали денежное вознаграждение", - пишут исследователи.



"Несмотря на то, что правильное определение эмоционального состояния других людей привело бы к финансовой выгоде, люди, которые сосредоточены на денежном выигрыше, показывают худшие результаты по сравнению с теми, кто этого не сделал."



Эти результаты позволяют предположить, что мысль о зарабатывании денег заставляет людей быть "более сосредоточенными на своих проблемах, и они в меньшей степени способны эмпатически чувствовать других», - к такому выводу пришли исследователи.



Мысль о финансовом вознаграждении заставляет людей быть менее чуткими. Это объясняет многое.

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Фото: keddr.com