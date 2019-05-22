Новое крупномасштабное исследование американских ученых показало, что молодые водители, у которых в детстве был диагностирован синдром дефицита внимания с гиперактивностью ( СДВГ ) значительно чаще попадают в автомобильные аварии, нарушают правила дорожного движения и отличаются более агрессивным стилем вождения, по сравнению с их сверстниками без СДВГ.

По данным ВОЗ, количество детей, которым ставится диагноз СДВГ ежегодно растет. Многие из них являются потенциальными водителями, и безопасность на дорогах вызывает все большую озабоченность.

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«Для защиты таких водителей, а также других участников дорожного движения необходимо срочно внести изменения в существующие правила выдачи водительских прав», - говорит Эллисон Э. Карри, кандидат медицинских наук, MPH, ведущий автор исследования и старший научный сотрудник, директор отделения эпидемиологии и биостатистики в Центре исследований травм и профилактики в детской больнице Филадельфии. - Подростковая гиперактивность некоторое время еще сохраняется у молодых людей, и они поэтому склонны к рискованному вождению. Соответственно, и риску стать виновником аварии».

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Для исследования междисциплинарная группа исследователей из Центра профилактики травматизма ЧОПа и Центра узучения СДВГ проанализировала подробные записи аварий и нарушений правил дорожного движения. В их число входили 14 936 молодых людей, имевших в детстве диагноз СДВГ и получивших водительские права.

Исследователи связали электронные данные об их здоровье с регистрационными записями водителей в Нью-Джерси, нарушениями правил дорожного движения и данными о столкновениях, сообщенными полицией.

Оказалось, что риск аварии в первый месяц после получения прав на 62 процента выше для тех, у кого был этот диагноз и на 37 процентов выше в течение первых четырех лет.

Среди молодых водителей с СДВГ показатели нарушений правил дорожного движения и движения также были значительно выше: почти 37% штрафов были назначены за нарушение правил дорожного движения и 27% - за нарушение правил движения в течение первого года вождения, по сравнению с 25% и 18% соответственно среди их сверстников без СДВГ.

Водители с СДВГ также имели более высокие показатели нарушений, связанных с алкоголем или наркотиками, и нарушений при передвижении (включая превышение скорости, неиспользование ремней безопасности и использование электронного оборудования). Их показатель в 3,5 раза выше, чем у молодых водителей без СДВГ в первый год вождения и в 1,5 раза выше, чем у молодых водителей без СДВГ в первые четыре года вождения.

Фото: nerdlynews.32hours.com