Эксперименты, проведенные учеными из Австралии и Канады наглядно продемонстрировали, что даже мысли о бодрящем вкусе и аромате кофе усиливают концентрацию внимания и учащают пульс.

Все знают об интересном с точки зрения одновременно психологии и физиологии свойстве лимона: стоит о нем подумать, как сразу «сводит» рот и обильно выделяется слюна.

«А насколько прочны ассоциативные связи кофе? Может ли бодрить не только сам напиток, но и запах или даже мысли о нем?» - таким вопросом задались ученые и провели научный эксперимент.

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Группам добровольцев в разных странах было предложено придумать слоган для некоей компании, торгующей напитками. Во время организованного «мозгового штурма» у участников регистрировался пульс, а потом они заполняли специальные опросные листы.

«Работа показала, что жители западных стран (Канада, США, Австралия) ярче реагируют на обсуждение кофе, их сердцебиение учащается, а мысли они излагают более конкретно и точно. У представителей восточных культур (Япония, Корея, Китай), привыкших к потреблению чая, такого выраженного эффекта не наблюдалось», - говорится в отчете исследователей, опубликованном в журнале «Consciousness and Cognition».

Организаторы исследования Сэм Мальо и Ойген Чен особо подчеркивают, что энергетическое воздействие кофе, его способность «разбудить» и «взбодрить» в сознании человека закреплено настолько прочно, что даже мозг ассоциирует его с повышенным вниманием и концентрацией.

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Фото: med8.rul