Современному человеку просто катастрофически не хватает времени... на себя. Напряженный рабочий график, домашние дела, занятия с детьми - все это к вечеру оставляет единственное желание: лечь и не двигаться.

Ну разве есть в таком расписании промежуток, чтобы - как в один голос советуют врачи - заниматься спортом? Оказывается, да.

Новое исследование австралийских ученых показало, что вечерние получасовые занятия физическими упражнениями:

уменьшают чувство голода (читай: исключают вечерний жор, которым грешат многие), так как снижают уровень гормона грелина, подстегивающего аппетит);

не оказывают (вопреки широко распространенному мнению) вредного влияния на ночной сон.

Правда, как признаются экспериментаторы, сделанные ими выводы касаются только мужчин среднего возраста, поскольку только они были участниками исследования.

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Фото: artsfon.com