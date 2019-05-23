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Ученые подтвердили: вечерний спорт не вредит сну
Современному человеку просто катастрофически не хватает времени... на себя. Напряженный рабочий график, домашние дела, занятия с детьми - все это к вечеру оставляет единственное желание: лечь и не двигаться.
Ну разве есть в таком расписании промежуток, чтобы - как в один голос советуют врачи - заниматься спортом? Оказывается, да.
Новое исследование австралийских ученых показало, что вечерние получасовые занятия физическими упражнениями:
- уменьшают чувство голода (читай: исключают вечерний жор, которым грешат многие), так как снижают уровень гормона грелина, подстегивающего аппетит);
- не оказывают (вопреки широко распространенному мнению) вредного влияния на ночной сон.
Правда, как признаются экспериментаторы, сделанные ими выводы касаются только мужчин среднего возраста, поскольку только они были участниками исследования.
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Фото: artsfon.com