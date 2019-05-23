Вред соцсетей сильно преувеличили, — заявили британские ученые сегодня, 23 мая.

Группа психологов Оксфорда под руководством Тобиаса Денлина провела исследование воздействия соцсетей на показатели удовлетворенности англичан жизнью в целом.

Это был широкомасштабный мониторинг здоровья и психологического состояния жителей Соединенного Королевства. Поскольку активными пользователями интернета являются и взрослые люди, и молодежь, и дети, то исследование затронуло все возрастные группы населения страны. На протяжении 8 лет (столько длился эксперимент) 12500 человек ежегодно заполняли опросники, рассказывая о самочувствии, образе жизни, общем положении дел и т. д.

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"Сам факт использования соцсетей не оказывает практически никакого влияния на субъективную оценку людьми собственной жизни. Напротив, длительное присутствие в них примерно на 1% повышает оценку собственного благополучия", — написал Тобиас Денлин в отчете, опубликованном в журнале PNAS.

Однако, ученые признают, что у активных пользователей хуже развиты навыки реальных социальных контактов. То есть, психологическое воздействие соцсетей более сложное и неоднозначное, чем сегодня принято считать. Поэтому чрезмерно увлекаться ими все же не стоит.

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Фото: pressherald.com