Массовое увлечение духовными практиками Востока сподвигло ученых из Брауновского и Калифорнийского университетов пристальнее изучить влияние медитации на психику «западных» людей.

Стоит отметить, что это было не первое исследование. И в 75% более ранних отчетов описывались только положительные эффекты от медитаций.

В этот раз к участию в эксперименте привлекли 1232 добровольцев. Из них 60 - буддисты, постоянно практикующие медитации, остальные - «любители».

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32 врача детально изучали психосоматическое состояние членов «опытной группы». В результате исследований у 29% участников, которые только начали практиковать медитацию, и 45% занимающихся ей длительное (до 10 лет) время, были обнаружены негативные отклонения в психике: повышенный риск развития психозов, маний, депрессии.

«Это происходит из-за того, что начиная медитировать, человек, начинает по другому смотреть на мир и воспринимать его. Происходят перемены в мышлении. Человек попадает в резонанс с реальным миром. Отчего в разы усиливается стресс, появляется чувство беспокойства и даже страха», - говорится в отчете о результатах исследования, опубликованных в журнале PLOS ONE.

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Фото: psychbook.ru