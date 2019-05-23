Специалисты Рочестерского медицинского центра провели серию экспериментов, направленных на выявление связи между глубиной сна и способностью мозга избавляться от токсинов, которые он накапливает в течение дня.

Стоит отметить, что до этого исследования механизм удаления отходов, возникающих в результате мозговой деятельности, был науке почти неизвестен.

«Мы обнаружили своеобразную «дренажную систему», - написано в отчете исследователей на сайте медцентра, - которая перемещается по сосудам и перекачивает спинномозговую жидкость через ткани мозга головного, удаляя ненужные вещества. Процесс этот запускается, когда человек спит. И чем глубже сон, тем лучше удаляются токсины».

Результаты, полученные в результате экспериментов, выявили прямую связь между количеством и качеством сна и способностью мозга избавляться от накопленных токсинов. А, как давно известно, накопление токсичных белков - одна из главных причин болезни Альцгеймера. То есть, по мнению исследователей, связь между недосыпанием и угрозой развития заболевания очевидна.