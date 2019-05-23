Очередное исследование, проведенное учеными из Оксфорда, занимающихся проблемами сна, было направлено на бич современности - недосыпание.

С результатами экспериментов заинтересованную общественность ознакомила профессор Пола Келли:

«В большинстве организаций рабочий день начинается в 9 часов утра. Следовательно, просыпаются люди значительно раньше. Это нарушает ряд биологических процессов, протекающих в организме под воздействием смены дня и ночи».

Учитывая, что этими процессами человек управлять не может, разумнее - по мнению ученых - подстроить рабочий график под «биологию организма». Рекомендация исследователей проста: рабочий день нужно начинать не раньше 10 часов утра. Такой же график будет оптимален и для школьников и студенов.

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Фото: kuban24.tv