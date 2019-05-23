Американские ученые из Гарвардской медицинской школы в ходе серии исследований выяснили, почему люди забывают большинство снов после пробуждения.

Известно, что сны мы видим, находясь в фазе быстрого сна. Физиологически для организма она идентична бодрствованию. Если человек в этот момент проснется, то будет деталях помнить то, что ему снилось. В противном случае — к утру забудет.

"Дело в том, что разные участки мозга "работают и отдыхают" по собственному режиму. Позже остальных "отключается" гиппокамп — это орган в мозге, который отвечает за "перетаскивание" информации из кратковременной памяти в долговременную, — пояснил Дейрдре Баррет, доцент Гарварда. — В большинстве случаев в первые минуты после пробуждения гиппокамп еще "спит" и не может сохранять информацию в памяти".

Специалист по снам Роберт Стикголд рекомендует тем, кто хочет помнить свои сны, "неподвижно лежать и плавно открывать глаза после пробуждения, чтобы утренняя рутина не стерла из памяти менее четкие образы ночных сновидений".

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Фото: nalivka.net