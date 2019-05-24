Плохую новость для тех, кто привык в выходные дни «отсыпаться за всю неделю» сообщили сотрудники колорадского университета.

«Выспавшись от души в выходные дни, вы не застрахуете свой организм от метаболических проблем, связанных с нарушениями сна. И ожирение, и диабет вам по - прежнему будут «светить», - заявили ученые после завершения очередного исследования.

В рамках эксперимента они собрали 3 группы добровольцев. Длилось исследование 9 суток. Члены 1 группы спали достаточно - по 9 часов. Участники второй - по 5. Для 3-ей был устроен режим, "приближенный к реальности": они спали по 5 часов 5 ночей, в выходные (2) столько, сколько хотелось, потом 2 ночи снова по 5 часов.

Испытуемые в группах, для которых сон был ограничен, во время обеда в своих офисах съедали почти вдвое больше обычного и к концу эксперимента прибавили в весе. У тех, кто высыпался, с количеством еды все было в норме. А еще, в 3 группе, от души спавшей по выходным, все биологические процессы, происходящие в организме во время сна, восстанавливались практически сразу, как только они возвращались к привычному режиму недосыпа.

«Главный вывод нашего исследования: сколько бы человек ни проспал в выходные дни, это не поможет ему устранить нарушения метаболизма, вызванные недосыпом во время рабочей недели», - резюмируют физиологи.

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Фото: leveton.su/nedosypanie