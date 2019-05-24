Психологи из канадского Гуэлфского университета в «Журнале сексуальных исследований» (это научное издание) опубликовали результаты опроса, проведенного среди студентов учебного заведения и добровольцев. Цель была выяснить, какие группы молодых людей предпочитают незащищенный секс.

Опрос проводился в трех социальных группах: гетеросексуальные мужчины и женщины и гомосексуалисты. Число участников: 157, 177 и 106 человек соответственно. Возраст - от 18 до 25 лет.

Участникам предлагалось рассказать о вероятном сценарии развития новых отношений и объяснить мотивацию своих (предполагаемых) поступков. Цель: выяснить, почему молодые люди не используют контрацептивы, несмотря на риск заражения инфекциями, передающимися половым путем, «ненужной» беременности и СПИД.

Результаты показали, что гетеросексуальные мужчины обычно предоставляют решать вопрос о том, будет секс защищенным или нет, партнерше. Женщины, напротив, в большинстве предпочитали отказаться от незащищенного секса. Гомосексуалисты же «находились посередине» и считали, что надо просто договориться с предполагаемым партнером.

Впрочем, исследователи предполагают, что гетеросексуальные женщины могут быть более склонны к риску, когда имеют более сильную мотивацию отношений и рассматривают своего случайного партнера, как будущего спутника.

«Понимание того, какие факторы побуждают «закрывать глаза» на риск во время сексуального контакта, например, стремление к длительным романтическим отношениям, может привести к лучшей профилактике негативных последствий незащищенного секса и создания эффективных программ по сексуальному просвещению», - говорит доктор Шайна Скакун-Спарлинг, координатор исследования.

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