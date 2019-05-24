Канадские ученые, проведя скрининг развития 2441 ребенка в возрасте 2 - 3 лет, пришли к однозначному выводу: времяпрепровождение у экрана гаджета (будь то смартфон или телевизор - не суть важно) замедляет процесс развития умственных способностей.

«Как оказалось, малыши проводят за экранами порядка 2-3 часов в день. Тогда как рекомендованная детскими физиологами и психологами норма - до 1 часа», - рассказывает Шери Мэдиган, руководитель исследования.

Полученные в результате опросов родителей цифры сами по себе уже заставляют всерьез задуматься о подходах к воспитанию в семьях:

- дети в 2 года в среднем заняты с гаджетами до 17 часов в неделю;

- трехлетки - до 25 часов.

Проверка таких малышей по тесту ASQ-3 на уровень развития навыков общения, принятия решений, социальных умений и мелкой моторики показала сниженные результаты тестов на развитие по сравнению с теми, кому родители не позволяют смотреть много мультиков и играть в игры на телефоне.

По словам Мэдиган, экраны с их ярким свечением и мельканием картинок влияют на развитие мозга ребенка, ставя поставить под угрозу его когнитивное развитие.

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Фото: xoroshiy.ru