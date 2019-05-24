Ученые изобрели биотест на аутизм

Ученые из американской Медицинской школы совершили прорыв в диагностировании аутизма.

Используя аппарат МРТ, ученые измерили реакцию мозга детей с аутизмом на разные социальные сигналы. И посмотрели, каким образом реагируют на них те доли мозга, которые участвуют в их распознавании.

"В настоящее время для диагностики аутизма проводится сеанс клинициста, который длится минимум 2 часа, и его результат - субъективная оценка конкретного человека», - говорит Кеннет Кисида, руководитель эксперимента. - Наш тест позволяет сделать это меньше, чем за минуту. И дает полностью объективную картину, насколько нормально откликается ребенок на социальные стимулы по сравнению с несоциальными. По сути, мы изобрели биомаркер аутизма."

Он добавил, что новый подход может помочь ученым лучше понять механизмы мозга, участвующие в развитии аутизма в целом и ряд вариаций спектра того расстройства.

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Фото: requesto.ru/