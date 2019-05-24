Как улучшить качество секса – совет от американских ученых

Заявление, которое сделала группа сексологов из США, сложно назвать прорывом в науке. Однако, как любое научное исследование, выводы, сделанные ими после серии экспериментов, заслуживают, как минимум, того, чтобы взять их на вооружение.

Итак. Чтобы улучшить качество секса, необходимо сначала улучшить свою физическую форму. Для этого специалисты рекомендуют несколько упражнений.

Во-первых, занятия танцами. Свинг, сальса, румба или любые другие столь же энергичные танцы не только помогут обрести хорошую фигуру и повысить физическую выносливость, но и в разы поднимут самооценку.

Во-вторых, пилатес, йога и даже бег трусцой. Эти виды спорта не только улучшают кровообращение и благотворно влияют на самочувствие (в том числе и во время секса), но и увеличивает количество половых актов.

А еще - это в - третьих - хорошо стимулирует половое влечение и укрепляет эрекцию у мужчин плавание.

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Фото: tunnel.r