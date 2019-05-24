На смену гаджетам, погружающим человека в виртуальную реальность (например, хорошо известные многим очки для компьютерных игр) приходят технологии для так называемой «дополненной реальности». Они «корректируют» пространство вокруг человека, наполняя его новыми элементами.

Стэнфордские ученые оценили, как виртуальный опыт может повлиять на поведение людей - как в физическом мире, так и в цифровом.

Джереми Бейленсон, профессор коммуникации в школе гуманитарных и естественных наук, обнаружил, что после того, как люди получили опыт работы в дополненной реальности с помощью очков, которые наносят компьютерный контент пространство вокруг, - их поведение в обычной жизни изменилось.

Например, даже сняв очки, люди не садились туда, где до этого видели сидящего человека виртуального.

" Мы обнаружили, что использование технологии дополненной реальности может изменить то, где человек ходит, куда поворачивает голову, насколько хорошо справляется с задачами, и как общается с другими людьми, реально находящимися рядом", - сказал Бейленсон.

Как написано в отчете ученых, виртуальный контент (проще говоря, аватар, который видят люди, надевая очки виртуальной реальности) в сознании прочно интегрируется с пространством и воспринимается, как его часть.

При этом, отмечено в отчете, социальные связи с реальными людьми ослабевают.

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Фото: absolutera.ru