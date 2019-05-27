Британские сексологи подвели итоги многолетних наблюдений и рассказали, на какие функции человеческого организма благотворно влияют занятия сексом.

Во -первых, на дыхание. Регулярные занятия любовью «прокачивают» дыхательную систему и нам становится легче вдыхать и выдыхать воздух. На это, по мнению специалистов, стоит обратить внимание аллергикам и астматикам.

Во-вторых, кислород, который поступает в организм, благодаря интенсивному дыханию, благотворно влияет на кожу, запуская в ней естественные процессы омоложения. В -третьих, секс стимулирует метаболизм - за 20 минут сжигается 96 калорий, таким образом снижается риск ожирения.

В-четвертых, секс - отличный способ снять стресс. В-пятых, после него намного лучше и крепче спится.

Еще, секс может оказывать обезболивающее воздействие на женский организм: уменьшаются приступы мигрени и боли, вызванные артритом. И седьмая «побочка», зафиксированная врачами - это иммунитет. Регулярный секс повышает уровень иммуноглобулина на 30 %. А значит, становится меньше вероятность возникновения инсульта и ракой опухоли.

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Фото: subscribe.ru