Европейские ученые из Института человеческой когнитологии и науки о мозге провели эксперимент, целью которого было понять, почему самые, казалось бы, обычные места, становятся для человека эмоционально значимыми.

Как оказалось, причина кроется в нашем воображении. В ходе исследования 2 группы из 18 и 30 добровольных участников проходили сканирование на аппарате МРТ. Их предварительно просили представлять, что они находятся где-то в определенном месте, со своими знакомыми: случайными, давними, приятными и не очень, с близкими людьми. Аппарат фиксировал изменения в мозге. Исследователи же пытались понять: какой будет эмоциональная реакция на различные воображаемые ситуации.

Ролан Бенуа, руководивший экспериментом, утверждает, что, когда человек воображает себя в некоем месте с тем, кто ему дорог или симпатичен, во всех случаях (т.е. у всех 48 участников) прибор показывал появление симпатии к самому месту.

Авторы исследования уверены, что им удалось доказать, что изменение отношения к определенным местам может произойти и без реально пережитого в них опыта: на основе одного только воображения. При этом, чем сильнее положительная эмоция, которую испытывает человек, тем более симпатичным становится для него место. И тем сложнее его забыть.

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Фото: astroguide.ru