Американские ученые из Гарварда разработали приложение для смартфонов и айфонов, которое помогает бросить курить. В основе его работы принцип осознанности (т.е. человек должен понимать необходимость избавления от зависимости).

Новое приложение, определенным образом воздействует на мозг, точнее - оно уменьшает активность задней поясной коры - именно этот участок «отвечает» за фиксацию на мыслях (которые мы называем навязчивыми) и разного рода зависимостях. Достигается эффект за счет того, что периодически показывает специально подобранные картинки, на тему курения.

До экспериментов, предшествовавших созданию приложения, снижение ее активности фиксировалось при медитации и сосредоточенности на каком - то деле.

По словам одного из разработчиков, Эми Джейнс, принцип работы их изобретения несложен: пользователь ежедневно периодически должен просматривать предлагаемые триггеры и пытаться понять, хочется ли ему закурить прямо сейчас.

Эффективность новой разработки проверили на себе 67 курильщиков с разным «стажем». Практически у всех за время работы с приложением тяга к сигаретам уменьшилась. Причем, как особо отмечено, у женщин - значительно сильнее.

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Фото: astroguide.ru