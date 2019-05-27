Марко Катани, профессор лондонского Института психиатрии, специалист в лечении неврологических заболеваний высказал предположение, что у великого художника Леонардо да Винчи могло быть расстройство дефицита внимания/гиперактивности. Ученые называют это коротко: СДВГ.

Согласно историческим свидетельствам, да Винчи обладал многими чертами, сходными с теми, что присущи для данного расстройства, Например, у него полностью отсутствовала настойчивость, когда дело доходило до завершения его проектов, он был любопытен сверх всякой меры, а высокая работоспособность сочеталась у него с привычкой начинать новое, не закончив предыдущее дело.

"Хотя невозможно поставить диагноз для человека, жившего 5 веков назад, я убежден, что СДВГ - наиболее научно правдоподобная гипотеза, объясняющая странности в поведении гения и количество его незаконченных работ", - пишет Катани в статье, опубликованной сегодня на сайте журнала "Мозг" (Brain).

Ученый приводит доказательства, подтверждающие его предположение, опираясь на исторические отчеты о практике и поведении Леонардо. Он также считает, что именно СДВГ мог быть основой творчества и достижений художника в области искусства и науки.

"Существует заблуждение, что СДВГ - проблема непослушных детей с низким интеллектом. Между тем, большинство взрослых, с которыми я общаюсь по роду профессиональной деятельности, были умными, интуитивными в детстве, но позже в жизни у них развивались симптомы тревоги и депрессии из-за того, что они не смогли реализовать своего потенциала", - говорит Катани.

"Невероятно, что Леонардо считал себя неудачником в жизни. Я надеюсь, что его случай доказывает, что СДВГ не связан с низким IQ или недостатком креативности. Это, скорее, трудность «монетизации» природных талантов. Я надеюсь, что наследие Леонардо может помочь нам изменить некоторые стигмы вокруг СДВГ."

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Фото: tecreview.tec.mx