Согласно новому исследованию американских ученых, люди, которые регулярно читают книжки своим малышам, менее склонны к суровому воспитанию, а их дети - к гиперактивности.

О том, что совместное чтение готовит детей к школе, формируя речь, грамотность и эмоциональные навыки, хорошо готовит детей к школе, известно давно.

Но, как оказалось, у этого занятия есть и дополнительные преимущества. Например, сильнее сближает родителей и ребенка, снижает риск детской гиперактивности.

«Чтение книг вместе с вашим ребенком, - говорит Мануэль Хименес, доцент кафедры педиатрии, специалист по поведенческой психологии, обращаясь к родителям, - несет огромную пользу эмоциональной стороне общения в семье».

Это заявление сделано по завершении исследования 2165 пар мать - ребенок. Женщин спросили, как часто они читают своим детям в возрасте 1 или 3 лет. Два года спустя матери были повторно опрошены о том, как часто им приходится тем или иным способом детей.

Кроме того, ученые делили участниц на группы по наличию или отсутствию: депрессии у родителей и финансовых трудностей, которые могут способствовать суровому воспитанию.

Результаты показали, что в семьях, где часто практиковалось совместное чтение, воспитание было менее жестким.

Матери, которые часто читают вместе со своими детьми, также сообщили о меньшем количестве нарушений поведения со стороны своих детей.

Читайте также: Полезные привычки, которые приносит чтение книг

Фото: www.york.ac.uk