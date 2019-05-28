Ученые института штата Массачусетс разработали искусственную нейронную сеть, способную по спектрограмме (запись в компьютерной обработке) речи «нарисовать» примерное изображение лица говорившего. Новая нейросеть получила название «Речь@Лицо» (Speech2Face)

Ее обучали на миллионах записей лиц говорящих людей, разделенных на три группы по половому, расовому и возрастному признакам. Каждое видео было предварительно разделено на аудио- и видеодорожки.

Во время тестирования, как говорится в отчете, размещенном на сайте arXiv.org - специализированном портале для публикаций научных статей - ученым на текущий момент не удалось добиться получения точного портретного сходства с говорящим по звучания голоса. На сегодня нейросеть 100% точно определяет пол и расу. А вот с возрастом еще придется поработать.

Впрочем, ученые отмечают, что главное в работе Speech2Face -не создание портрета человека по его голосу, ведь он не дает информации о, например, величине и форме носа. А вот выделить некие отличительные черты - нейросети вполне по силам.

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Фото: litsovet.ru