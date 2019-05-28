Обновленная, одиннадцатая, версия международной классификации болезней по рекомендации ВОЗ пополнилась еще одним пунктом. Теперь болезнью на официальном уровне признали игровое расстройство.

Это значит, что патологическое (чрезмерное) увлечение компьютерными и видеоиграми отныне считается психическим расстройством.

Поставить диагноз могут врачи - психиатры. Основание для этого - признаки игровой зависимости (их описание было составлено еще в середине лета прошлого года), которые негативно влияют на все сферы жизни. По имеющимся статистическим данным, болезнь уже диагностирована у почти 10% жителей планеты.

С таким решением категорически не согласны производители игр и другие участники рынка. Представители этой индустрии из 8 стран потребовали от Всемирной Организации Здравоохранения в срочном порядке пересмотреть свое решение.

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