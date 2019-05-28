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IQ влияет на музыкальные предпочтения
Британские ученые из Оксфорда в ходе провели исследование вероятности взаимосвязи между музыкальными пристрастиями человека и уровнем его интеллекта.
В качестве добровольцев психологи привлекли 467 старшеклассников из Хорватии. После того, как были получены сведения о том, какую музыку ребята предпочитают слушать, они прошли тест на IQ.
Выяснилось, что те, у кого уровень интеллекта (согласно тестированию) был высоким, отдают предпочтение инструментальным композициям - классическим, джазовым, а также в стиле эмбиент. Кроме того, для них оказалась важна еще и техника исполнения.
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