Четвероногие друзья - собаки и кошки - живут есть сегодня у огромного количества людей. При этом их владельцы часто являются антагонистами: кошатники и собачники не понимают предпочтений друг друга в вопросе выбора домашнего любимца.

Ученые Швеции и Великобритании объединились, чтобы разрешить, наконец, вопрос: почему кто-то любит кошек, а кто-то - собак.

«Мы использовали для своего исследования выборку близнецов, зарегистрированных в Шведском регистре близнецов, родившихся между 1926 и 1996 годами и живых в 2006 году», - рассказывает Ральф Куджа - Халкола, участник исследования от Департамента медицинской эпидемиологии и биостатистики Каролинского института, Стокгольм, Швеция.

Всего в организованном группой ученых опросе, проводившемся на протяжении 16 лет, участие приняли 35 тысяч близнецов. Выводы исследователей однозначны: выбор животного обусловлен генетикой.

У однояйцевых близнецов в доме жили или собаки, или кошки (у обоих). А у разнояйцевых часто - разные.

Сейчас, по словам Куджа - Халкола, ученые приступили у следующему этапу. Они выясняют, какие именно гены «отвечают» за выбор четвероногого друга.

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Фото: drive2.ru