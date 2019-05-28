Исполнительный директор корпорации Ростех Олег Евтушенко представил новую разработку.

Российские ученые создали интерактивную систему, которая будет заниматься мониторингом психического и эмоционального состояния школьников.

Как пояснил Олег Николаевич, внедрение системы в школы страны поможет в режиме реального времени выявлять детей, которым нужна помощь психологов. Что, в свою очередь, предупредит вспышки агрессии, которые порой приводят к серьезным, а иногда и трагическим, инцидентам.

Оборудование для оценки психологического состояния представляет собой веб-камеру с микрофоном, снабженную датчиком расстояния и пирометром (прибор, измеряющий температуру тела на расстоянии). Система удаленно фиксирует ряд физиологических показателей и может оценивать состояние ребенка и распознавать его эмоции.

При этом, говорят разработчики, погрешности в оценке по вине человеческого фактора полностью исключаются: все данные, поступающие в систему, автоматически обрабатываются на специальном сервере. Заключение выдается программой.

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Фото: 1ku.ru/obrazovanie