«Умные» часы от Apple станут еще умнее: теперь они помогать своему хозяину, если тому вдруг приснится кошмарный сон. И, как следствие, избавят его от возможной бессонницы, головных болей, психологических расстройств.

Технические специалисты компании Миннеаполис усомнились в том, что сны невозможно контролировать, а значит кошмары - невозможно предотвращать.

Усомнились, подумали и разработали приложение, которое сможет встать на страже спокойного сна. Используя встроенные пульсометр, гироскоп (устройство, способное реагировать на изменение положения тела) и акселерометр. Зафиксировав с его помощью физиологические признаки кошмарного сна, часы начнут вибрировать.

Человек не проснется, - подчеркивают разработчики. - Его циркадный ритм нарушен вмешательством приложения не будет. Изменится лишь активность сна, благодаря чему кошмар прервется.

Это обстоятельство высоко оценили в американском агентстве по контролю за качеством продуктов и лекарств FDA, которое провело собственное тестирование. Разработка компании Миннеаполис ими признана прорывной технологией.

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Фото: mc.msu.ru