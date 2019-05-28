Чистота в доме - залог хорошего секса
Очередным интересным наблюдением поделилась американская компания, занимающаяся социологическими опросами. Как оказалось, на желание жителей мегаполисов заняться сексом напрямую влияет чистота в доме.
Отвечая на вопросы анкеты большинство респондентов - женщин признались, что с большой долей вероятности могут захотеть близости, если в комнате чисто убрано. В противном случае, вместо занятий любовью 44 % займутся наведением чистоты.
«Строить отношения с неряхами опасаются 40% респондентов, - говорят исследователи. Они признали, что готовы даже разорвать отношения с партнером, у которого дома грязь и хлам».
Эксперт в области организации пространства Гейл Грюнберг, подчеркнула, что беспорядок - почти физический барьер к близости, который на подсознательном уровне дает сигнал о том, что у предполагаемого партнера есть дефицит общения.
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Фото: mc.msu.ru