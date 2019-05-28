Группа российских психологов обобщила результаты наблюдений на тему взаимосвязи предпочтений в выборе цвета одежды и психологического состояния человека.

«Как оказалось, - рассказала руководитель группы Наталья Искра, - у наших сограждан наиболее популярны темные цвета. По разным причинам. Кто-то считает, что они строгие и поэтому подходят для делового стиля. Кто-то считает их практичными из-за немаркости. Но в то же время черные предметы гардероба - сигнал об имеющихся у человека психологических проблемах».

Так, например, с большой долей уверенности можно утверждать, что, когда человек одевается в чёрное, причём делает это неаккуратно и неряшливо, и не дополняет образ аксессуарами, это может говорить о психологических трудностях.

Искра советует для поднятия настроения носить одежду ярких цветов. Например бежевого или розового.

«Если хотите «заставить мозги работать», сконцентрироваться на чем-то или почувствовать себя спокойно, то выбирайте одежду светло-голубых тонов. А вот с красным и оранжевым нужно быть поосторожнее - они повышают уровень агрессии и перевозбуждению.

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