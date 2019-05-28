Группа американских ученых из Кларксоновского университета всерьез заинтересовалась вопросом реальности паранормальных явлений. Они решили выяснить, правда ли, что некоторые люди видят привидений и откуда они возникают.

В духе героев некогда нашумевшего сериала про охотников за привидениями они изучили дома, жители которых рассказывали о своих встречах с призраками.

Ничего "сверхестественного" во время исследования обнаружить не удалось. Но кое-что общее в "нехороших" помещениях обнаружить удалось.

Споры плесени. Эти микроскопические грибки выделяют особый яд — микотоксин. Он влияет на психику, вызывая чувство иррационального страха, дезориентацию в пространстве и прочие проблемы. Именно так описывали своё состояние во время "встреч" с привидениями люди.

Особенно активные призраки "появлялись" в доме, где были проблемы с дымоходом, и дым и угарный газ не выходил полностью через трубу, а распространялся по дому. В итоге у людей, в том доме живших отравление этим газом спровоцировало особую психическую реакцию — им стали являться привидения.

Получается, что призраки — не более чем побочное действие воздействия на психику спор плесени и угарного газа.

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Фото: chron.com/weird/article