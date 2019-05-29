Ученые: во время болезни хотеть секса - норма

Группа ученых по поручению Международного сообщества психологов выяснили, правда ли, что во время болезни люди чаще думают о сексе.

У добровольцев в разных странах брали на анализ кровь сразу после сексуального контакта. И обнаружили в ней вещества, защищающие от различных патогенов. Значительно увеличивается после секса и количество цитокинов и лимфоцитов, окситоцина и адреналина в крови. Все вместе они активизируют иммунную систему, усиливающую защитный барьер организма.

На основании полученных результатов ученые сделали однозначный вывод: мысли о близости связаны с физическим состоянием организма. И во время болезни или даже простого недомогания они, действительно, посещают нас чаще, чем обычно.

С психологической же точки зрения, заболевший не просто хочет быть вместе с близким человеком, но на уровне интуиции воспринимает партнера, как некую альтернативу лекарствам.

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Фото: syl.ru/article/387018