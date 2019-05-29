Неожиданную причину возникновения депрессии обнаружила группа ученых - диетологов и физиологов из Глазго.

Они заявили, что в тяжелое психоэмоциональное состояние человека может погрузить чересчур жирная пища.

Во время проводившихся чуть ранее исследований было доказано, что большое количество жиров в ежедневном меню плохо воздействует на микрофлору кишечника, изменяя ее состав. Уже их него нейрохимические изменения, проникая в кровоток, распространяются по всему организму.

Оказывается, кровь доставляет жир из пищи в гипоталамус, где он нарушает работу нервных окончаний. Именно это и провоцирует, по мнению ученых, депрессию.

«Это открытие - большой шаг к созданию нового лекарства от депрессии», - считает Джордж Бэйли, руководитель исследования.

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Фото: myweightlossfun.com/nutrition