Мужчины и женщины одинаково любят сплетничать

Учёные из Калифорнии своим новым исследованием реабилитировали женскую половину человечества. Они установили, что склонность к сплетням не зависит от пола.

В эксперименте приняли участие четь больше 500 людей в возрасте от 18 до 58 лет. С их согласия, на добровольцев надели диктофоны, которые записывали разговоры. Затем все записи анализировались на предмет содержания в ней сплетен (т.е. того, обсуждали ли человека «за спиной»). На всех испытуемых было зафиксировано около 4 тысяч сплетен.

В результате научной работы учёные пришли к выводу, что сплетни в целом занимают не такое уж и большое место в жизни людей - всего 14 процентов диалогов было посвящено сплетням. Правда, негативную информацию о личной жизни знакомых люди обсуждали почти в два раза чаще, чем другие темы.

Что же касается пола сплетников, то, как оказалось, и мужчины и женщины сплетни распространяют одинаково часто.

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Фото: Finance.bigmir.net