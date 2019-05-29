Грустная музыка помогает бороться с депрессией

Грустные песни полезны при депрессии. К такому выводу пришли психологи из Южной Флориды, проведшие очередной эксперимент.

76 студенток разделили на 2 группы: по 38 человек в каждой. В 1-ю попали те, у кого на момент исследования было диагностировано депрессивное расстройство. Во 2-ую - здоровые девушки.

На первом этапе всем добровольцам включали сначала весёлую, потом нейтральную и грустную композиции. Из трех песен каждая участница выбирала песню, которая понравилась больше и которую они будут слушать потом.

На втором этапе выбирали между двумя клипам: печальным и веселым.

Ожидаемо, девушки с депрессией выбирали грустную музыку и клипы. Но мотивировали это тем, что, когда музыка звучала, они чувствовали, что немного успокаиваются и даже становятся счастливее.

По мнению учёных, это объясняется тем, что грустные песни, медленные по структуре, оказывают мягкий умиротворяющий, успокаивающий эффект.

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