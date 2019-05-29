Психологи: старших детей любят больше, чем младших

Ученые из США провели опрос и тестирование в семьях, воспитывающих двоих и более детей разного пола, и возраста. Цель исследования: выяснить, одинаково ли отношение к ним. Поводом послужило укоренившееся мнение, что младшие дети - любимчики, которым достается больше родительского внимания, их балуют, им прощается и позволяется больше.

Как оказалось, на самом деле все происходит с точностью «до наоборот»: 74% отцов и 70% матерей предпочтение отдают первенцам.

Психологи объяснили этот несколько неожиданный результат тем, что первый ребенок дает родителям новый, ни с чем не сравнимый жизненный и эмоциональный опыт. Младшие дети для людей важны и, конечно, очень любимы. Но мать и отец уже не так эмоционально реагируют на него, ведь имеют уже необходимый опыт и знания.

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