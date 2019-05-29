Немецкие ученые университета имени Гумбольдта и английские из колледжей Уорик и Ланкастер, провели серию экспериментов на тему: «Как и каким образом сахар влияет на человека».

1300 человек приняли в них участие. Кроме этого, были изучены более 30 опубликованных ранее научных трудов.

Ученые хотели понять, права ли народная молва, утверждающая, что сахар помогает справляться с усталостью и негативными эмоциями. Ведь именно поэтому люди так любят сладкое.

Результат работы психологов оказался обратным. Они установили, что сахар не только не помогает улучшить настроение. Наоборот - усиливает чувство усталости и рассеивает внимание.

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Фото: www.nzherald.co.nz