Американские исследователи из Мичигана и Огайо нашли способ избавления от неприятных снов.

Ранее мы рассказывали о том, что кошмары появляются на фоне переживаний, усталости, стрессов и даже из-за того, что человек слишком много (более 10 часов) спит.

То есть, практически никто из современных людей от ночных кошмаров не застрахован. Поэтому новость, пришедшая к нам в этот раз от заокеанских ученых, из разряда хороших.

После опубликования результатов эксперимента, проведенного с участием тысячи жителей Турции, стало понятно, что избавиться от «плохих» снов довольно просто.

Как оказалось, впечатления, полученные незадолго до отхода ко сну, становятся основой ночных видений. Например, «ужасы» снятся человеку, если он получает информацию о насилии, криминале и о чем-то подобном хотя бы за 1,5 часа до отбоя, то вероятность увидеть кошмар во сне для него увеличивается в 13 раз. Преимущественно в них были сцены насилия. А добровольцы, смотревшие перед сном контент эротического содержания, в шесть раз чаще видели во снах эротику.

Поэтому совет прост: не грузите свой мозг негативом вечером. И тогда не придется просыпаться в холодном поту.

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Фото: ru.toluna.com/polls