Психологи: родители неосознанно навязывают свои предрассудки детям

Как стало ясно после проведенного североамериканскими учеными исследования, родители сами навязывают предрассудки своим детям.

В экспериментах приняли участие 70 детей, в возрасте 4-5 лет. Сначала им показывали специально смонтированный видеоролик, в котором одна женщина при помощи мимики, жестов и особой тональности голоса выражала симпатию к человеку, а другая - негативное отношение.

70% детей сказали, что им «понравилась первая тетя».

Затем ребят попросили выбрать друзей для обеих женщин. Результаты оказались аналогичными с первой частью эксперимента. То есть, у детей сформировалось стойкое предвзятое отношение к героиням роликов.

На основании этого ученые сделали вывод: предрассудки развиваются в раннем детстве. А поскольку самые авторитетные люди в этом возрасте - родители, что именно они оказывают Непосредственное влияние. Сильнее всего «усваивается» негативная оценка: неодобрительные взгляды и снисходительный тон.

Читайте также: Взрослые ошибки причиняют детям страдания

Фото: psihologanalitik.ru/psihologiya